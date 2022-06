Děláš si ze mě pr*el? jdu si dát panáka! Aničku Slováčkovou totálně odrovnal známý kouzelník

Anička Slováčková byla v šoku ze zmizení kouzelníka. Video: Prima Cool

Anička Slováčková (26) byla doslova v šoku z toho, co si pro ni připravil známý kouzelník a iluzionista Radek Bakalář. Ten předvedl takové kouzelnické triky, že jim oblíbená zpěvačka a herečka nemohla vůbec uvěřit.

Bakalář nejprve v Magic Show dokázal přesně poznat, jaké slovo si herečka myslí. Když jí ho po chvilce ukázal napsané na papírku, jen kroutila nevěřícně hlavou. „To není možný, to prostě není možný,“ divila se Slováčková. To ale ještě netušila, co ji čeká dále.

Anička Slováčková netušila, jak kouzelník uhodl slovo, které si myslí.

FTV Prima

Bakalář přímo před ní totiž dokázal zmizet! Když se otočila, stál přímo za ní oblečený jako kurýr. Ten za ní sice stál i předtím, ale byla to úplně jiná osoba. Na Aničku toho bylo už moc.

„Děláš si ze mě pr*el? Brutální mazec, nechápu, co se tady odehrálo, jsem z toho úplně rozklepaná, jdu si dát panáka, nemám slov, panáka ve dvanáct jsem dlouho neměla, děkuju moc,“ klepala se Slováčková.

To Bakalář zůstal ledově klidný. „Jak tohleto udělal, to není možný viď, to snad ne,“ smál se známý iluzionista ve svém pořadu. Nachytat se mu ostatně podařilo i další celebrity včetně Jaro Slávika (47) nebo známého mystifikátora Kazmy (37). ■