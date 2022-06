Modelka má po pěti dětech figuru snů. Někdejší královna krásy se vystavila v plavkách

Danielle Lloyd Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vytoužené holčičky se dočkala až po boku manžela Michaela O’Neilla, s nímž má ještě syna Ronnieho (4). Další tři syny má pak z prvního manželství s fotbalistou Jamiem O’Harou - Archieho (11), Harryho (10) a George (8).

Danielle nedávno přiznala, že před lety podstoupila vaginoplastiku, což jí prý zlepšilo sexuální život a zbavila se problémů s inkontinencí. „Cítím se rozhodně mnohem lépe a klidně na takový zákrok půjdu znovu,“ řekla magazínu Fabulous.

S manželem jí to prý klape i po letech. „Čím jste starší, tím lépe víte, co se vám nejvíc líbí, a pokud jste s někým delší dobu, tak moc dobře víte, co má rád i váš protějšek. A pokud k sobě ladíte, tak jako já a Michael, je to vždy recept na ten nejlepší sex,“ pochlubila se Lloyd, jež se mimo jiné objevila i v show Celebrity Big Brother a nestydí se natáčet ani žhavá videa na sociální platformě OnlyFans. ■