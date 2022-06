Johnny Depp se vrací do Pirátů z Karibiku, obletěla svět zpráva: Co na to herec?

Johnny Depp jako kapitán Jack Sparrow Profimedia.cz

V pondělí prolétla internetem informace, že se studiím Disney podařilo přemluvit Johnnyho Deppa (59), aby se vrátil k roli kapitána Jacka Sparrowa v připravovaných pokračováních Pirátů z Karibiku. Šuškalo se, že mu za to nabídli 300 milionů dolarů a srdce fanoušků zaplesala.

Pirátský život ale už zjevně není nic pro Deppa. Mluvčí herce totiž spekulace vyvrátil. „Je to vymyšlené,“ uvedl pro NBC News.

Johnny ztvárnil Sparrowa celkem v pěti filmech, naposledy v roce 2017 v Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

V květnu se zeptali producenta Jerryho Bruckheimera, který aktuálně pracuje na dvou pokračováních, jestli se v některém objeví i Depp. „V tuto chvíli ne. O budoucnosti se teprve rozhodne,“ uvedl pro The Sunday Times.

Kdo bedlivě sledoval kauzu Depp versus Heard, není pro něj nejspíš překvapením, že se Johnny zpátky do Pirátů nehrne. Během výslechu na lavici svědků se prakticky nechal slyšet, že by ho na natáčení nedostali ani heverem.

„Popravdě, pane Deppe, kdyby vám Disney nabídlo 300 milionů dolarů a milion alpak k tomu, ani to by vás nepřimělo točit znovu Piráty z Karibiku, je to tak?“ zeptal se Deppa jeho právník Ben Rottenborn.

„To je pravda, pane Rottenborne,“ odpověděl Depp. Zprávy začaly cirkulovat několik týdnů poté, co skončila kauza a Depp ji vyhrál. Porota shledala jeho exmanželku Amber Heard vinnou z toho, že herce pomluvila.

Je tedy logické, že se Deppovi role opět pohrnou, když si napravil reputaci. O filmových nabídkách však Johnny zatím mlčí.

Aktuálně koncertuje s kytaristou Jeffem Beckem, s nímž zavítá v červenci i do Prahy. Kromě toho ho čekají i koncerty s kapelou Hollywood Vampires. Na to, než ho uvidí zpátky na stříbrném plátně, si tak fanoušci budou muset ještě chvíli počkat. ■