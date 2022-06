Maledivy se nekonaly. Oslava 10. výročí svatby Jany Bernáškové skončila předčasně rychlým návratem domů

Jana Bernášková Super.cz

„Vždycky, když jsme si objednali termín, tak někdo onemocněl. Teď jsme znovu měli jet a znovu to nevyšlo, tak jsme to odpískali a rozhodli se, že si dáme takovou náplast, Polsko,“ svěřila se Jana Super.cz.

Ani v naší sousední zemi se ale herečce a její rodině nepřestala smůla lepit na paty.

„Máme jedno oblíbené místo v Polsku, a tak jsme tam minulý týden jeli a opět se nám to nepovedlo. Vyjeli jsme tam ve tři odpoledne, v deset večer jsme tam byli. Půl hodiny jsme se koukali na noční moře. Dali jsme dítě spát, měli jsme desáté výročí svatby. V jedenáct se syn vzbudil a měl zánět středního ucha. Tak jsme museli zpátky do Prahy. Navíc za tu chvíli tam jsme dostali i pokutu za parkování,“ popsala, jak proběhlo výročí svatby se scenáristou Rudolfem Merknerem.

Není tak divu, že se Jana rozhodla, že už toto léto nikam nepojede. Přes červenec zůstane na chatě a od srpna už ji čeká zase hodně práce.

„Budeme točit pokračování seriálu Co jste hasiči. Budeme točit v srpnu, září a v říjnu s Petrem Rychlým. A točíme to ve stejné vesnici, jako máme chatu, takže to nebudu mít daleko,“ dodala Jana Bernášková před natáčením pořadu Televize Seznam Moje místa - speciál. ■