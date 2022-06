Tohle tělíčko je stále volné: Bývalá Miss, jejíž expřítel fotbalista si vzal Jágrovu nocležnici, se ukázala v bikinách

Nikola Buranská Super.cz

"Hodně lidí se mě ptalo, jak to beru. Ale Filipovi i jeho manželce to moc přeju. Nijak se mě to nedotklo, protože už je to asi pět let od našeho rozchodu. A vedle té naší missí party, kde už je hodně holek vdaných a mají děti, mám ještě spoustu jiných kamarádek, které jsou ještě svobodné, takže udržuju takový balanc. A říkám si, že budu odečítat ty dva roky pandemie, je mi díky tomu osmadvacet a na pana Božského mám ještě čas," řekla Super.cz.

Nikolu docela dlouho provázely zdravotní problémy, na zahájení letní sezóny v Bešeňové už ale opět ukázala tělo v bikinách v dokonalé kondici. "Dva roky jsem chodila spíš na fyzioterapii než do fitka, měla jsem problémy se zády a také postupně tři operace ruky. A poslední dva měsíce jsem objevila pilates na reformerech, které jsem si zamilovala," svěřila se, jak na figuře maká, a v našem videu můžete vidět nejen její dokonalé křivky, ale také čerstvě popálenou ruku. To se pro změnu poranila při vaření. ■