Dcera Filipa Renče se začíná vydávat ve šlépějích rodičů. Ti by ale preferovali spíše tradiční zaměstnání

Na prezentaci poslední kolekce Natali Ruden (52) s názvem Art Collection vyrazila Marie Renčová v doprovodu kamarádky. Manžel Filip Renč měl pracovní povinnosti. Čtyřletou dcerku Sofinku hlídala její babička. „Manžel taky zvládne dcerku hlídat. Je jí čtyři a půl. Filip vždycky vymyslí nějakou hezkou aktivitu a dostane to nový rozměr. Filip je hodně kreativní a jejich hry jsou zábavné,“ říká Marie.

Je dost možné, že Sofie půjde ve šlépějích svých umělecky založených rodičů. „Strašně ráda si s tatínkem hraje s loutkovým divadlem. Ve společnosti je sice stydlivější, ale doma se předvádí. Já i Filip víme, že umění není jednoduché odvětví. Spíš bychom jí přáli běžnější profesi. Uvidíme, co si ale v životě vybere,“ říká Marie Renčová, která sama po mateřství začíná pracovat. „Naskočila jsem do menších rolí. Budu hrát v Shakespearovských slavnostech. Od září mě taky čekají nějaké projekty. Všechno to přichází polehoučku,“ říká Marie Renčová. ■