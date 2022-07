Co dnes dělá Alexander Hemala? Poslední hlasatel České televize pracuje i ve starobním důchodu

Alexander Hemala se zatím na odpočinek nechystá. Super.cz

Hemala je notoricky známý díky svému čtyřicetiletému působení na postu hlasatele České televize. Čemu se věnuje nyní, když už je profese hlasatele minulostí? Je toho hodně.

„Pracuji v jednom soukromém rádiu, kde mám takové televizní okénko. Občas uvádím podobné akce, jako je tato přehlídka. Před měsícem jsem uváděl také přehlídku Natali Ruden, která byla komornější. Je to akce, na které rád chodím,“ uvedl v našem rozhovoru Hemala, který byl posledním hlasatelem, který z obrazovky promluvil.

Hemala pracuje i po dovršení důchodového věku. Má ale čas věnovat se i radostným aktivitám. „Mám pár vnuků, je jich dohromady sedm, a hlídat je, to je zajímavá činnost. A důchod je o flexibilitě. Někdy mám volno, jindy si jdu zaplavat, jindy hlídám vnuky. Doufám, že to takto dlouho vydrží.“

A nastane někdy moment, kdy už bude pouze odpočívat? „Starobní důchod už nějakou dobu pobírám. Budu pracovat, dokud to půjde. Ale nechtěl bych dopadnout tak, že by mě někdo odmítal, že by přede mnou utíkal. Snad poznám hranici, kdy bych se měl stáhnout do ústraní,“ říká Alexander Hemala. ■