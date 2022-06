Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem cukrují ve Španělsku: Takhle se vyznala modelka svému mediálnímu magnátovi

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: se svolením A. Hanychové

Agáta Hanychová (37) znovu nechala nahlédnout do svého soukromí a podruhé zveřejnila společnou fotku s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (53). S tím influencerka a modelka randí už tři týdny a nyní si užívají společnou dovolenou ve Španělsku.

Fotku ze španělské Marbelly, kde vlastní Soukup vilu, zveřejnila zamilovaná Agáta na sociální síti a přidala k ní srdíčko. "Na otázku, jak se mám, jen odpovím: mám se moc hezky," řekla Super.cz Agáta.

Že je vztah vážný, dokazuje i to, že i po tak krátké době modelka seznámila partnera s maminkou Veronikou Žilkovou, kterou Soukup pozval do své vily také. Žilková i s dcerou Kordulou a Agátinými dětmi Kryšpínem a Miou dorazila do Marbelly v neděli večer. ■