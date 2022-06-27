Будьте на зв'язку з найдешевшим тарифом від О2. 15 ГБ та дзвінки в Україну всього за 1 крону/хв

Найбільша магія телефону – це можливість залишатися на зв’язку з родиною та друзями. Чути голос того, хто не може бути поруч з вами, та завдяки інтернету мати завжди актуальну інформацію.

Залишайтеся на зв'язку зі своїми рідними і близькими та користуйтеся інтернетом завдяки найвигіднішому тарифу від О2. Foto: iStock

Телефон став важливим інструментом для подолання відстаней. За допомогою дзвінків та SMS, ви можете по-справжньому бути поруч зі своїми близькими.

Саме тому оператор О2 пропонує клієнтам, які постраждали від війни в Україні, лімітований передплачений тариф 15 ГБ, в якому обслуговування буде повністю українською мовою. Придбати його можна у будь-якому фірмовому магазині O2, у газетних кіосках або онлайн прямо на сайті. У тариф входить 15 ГБ інтернету, що є більш ніж достатньо для щоденного спілкування з рідними та друзями, наприклад, через Telegram або Viber.

Стартовий пакет коштує 299 крон на місяць, і окрім користування інтернетом, з ним можна також дзвонити та надсилати SMS. У мережі O2 ви можете дзвонити без обмежень, а для дзвінків на інші мережі у вас є 50 безкоштовних хвилин на місяць. Завдяки вигідному тарифу, ви також можете телефонувати на українські номери телефонів лише за 1 CZK / хв. У додатку Moje O2 ви завжди можете легко перевірити стан рахунку та кількість використаних мегабайт. І все це рідною мовою.

Щоб максимального користуватися всіма вигодами тарифу, необхідно щомісяця поповнювати рахунок для нарахування пакету ГБ. Для цього ви можете скористатися онлайн-формою на https://dobijeni.o2.cz/card.html. Поповнити рахунок можна також у магазинах O2, банкоматах або у наших партнерів Sazka.

Для зручності клієнтів створений телеграм-канал О2 з максимально актуальною та корисною інформацією про мобільні послуги в Чехії. Тут ви знайдете поради щодо користування тарифами, відповіді на найпоширеніші запитання та корисні посилання. Приєднуйтесь до спільноти каналу https://t.me/O2_Czech_Republic.

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