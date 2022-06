Čím uchvátila školačka Priscilla krále rock and rollu a proč se rozvedli? Mrkněte, jak to bylo s životní láskou Elvise

Priscilla a Elvis na svatbě v roce 1967 Profimedia.cz

Životní příběh Elvise Presleyho (✝42) ožil na filmových plátnech, a tak vzrostl i zájem o soukromí krále rock and rollu. S tím je neodmyslitelně spjata jeho exmanželka, matka jeho jediné dcery a životní láska Priscilla Presley (77). S Elvisem se sice šťastného konce nedočkali, ale jejich love story patří rozhodně k nejlepším v historii.

Psal se rok 1959, když teprve čtrnáctiletá Priscilla Beaulieu poznala Elvise Presleyho. Bylo to v západním Německu, kde sloužil v armádě. Jemu bylo 24. Už byl dobře známý a Priscilla se nemohla dočkat, až ho pozná. Navštívila ho v jeho pronajatém domě na večírku.

„Copak to tu máme? Začínáš nebo končíš střední školu?“ byla první věta, kterou si jako školačka vyslechla z úst proslulého lamače dívčích srdcí. Když mu sdělila, že je teprve v devítce, nemohl uvěřit, že je ještě dítě.

V průběhu večera se ji snažil okouzlit jak jinak než zpěvem a hrou na klavír. „Všimla jsem si, že čím méně reaguji, tím víc se snaží. Nemohla jsem uvěřit, že se na mě snaží udělat dojem Elvis Presley,“ sdělila Peoplu v roce 1985.

Zpěvák ji pozval i na další večírky, na jednom z nich si dokonce vyhradili chvíli, kdy spolu sami poslouchali muziku a povídali si. Tehdy se do sebe zamilovali, ale k ničemu kromě polibku prý nedošlo. Rodičům Priscilly se její starší, rebelský nápadník nelíbil, ale nakonec jim došlo, že je neudrží od sebe.

Až dva roky po jeho návratu do USA ale Elvis pozval Priscillu do LA na dvoutýdenní pobyt, který zahrnoval i dekadentní výlet do Las Vegas. Nakonec usoudil, že bez ní nemůže žít a přesvědčil její rodiče, aby ji nechali změnit školu a přestěhovat se k jeho otci a nevlastní matce. A jak si přál, tak se stalo.

Priscilla se přestěhovala, ale většinu času stejně trávila v Gracelandu s Elvisem. Trvá nicméně na tom, že do svatby mezi ní a hudebníkem k ničemu nedošlo. „Byly to nevinné časy. Opravdu jsem ho měla ráda a cítila se s ním v bezpečí. Měli jsme vysoké standardy a morální zásady, nelze to srovnávat s dnešní dobou. Hodně nám na sobě záleželo,“ popsala tehdejší období v pořadu Good Morning America v roce 2017.

Vztah s Priscillou držel zpěvák pod pokličkou, aby si udržel image. Poklekl před ní až krátce před Vánoci roku 1966. Navlékl jí prsten s 3,5karátovým diamantem obklopeným dalšími 20 diamanty a svatba proběhla 1. května v Las Vegas. Obřad o 14 svatebčanech doplnila oslava se stovkou hostů a o 9 měsíců později pár přivítal na světě dceru Lisu Marii.

Elvis byl prý dobrým otcem a rodinka se měla skvěle. Priscilla nicméně žila život svého muže. Starala se o něj, jeho dítě a dům, utěšovala ho a byla mu oporou. Dle jejích slov to bylo šťastné období.

Netrvalo ale příliš dlouho. Elvis byl notorický sukničkář a Priscilla už měla jeho záletů po krk. Víc než ty ji ale trápila jeho závislost na lécích, kterou odmítal řešit. Tehdy nebyla ve společnosti ještě vnímána jako problém. Presley byl dost temperamentní a občas se utrhl ze řetězu. „Když viděl v televizi někoho, kdo se mu nelíbil, vzal pistoli a prostě to do ní našil,“ popsala pro Closer.

Elvise tedy opustila, ale když v roce 1973 odcházeli od soudu jako rozvedení, drželi se za ruce. Nikdy mezi nimi nepanovala zášť, nikdy se nehádali. Priscilla dál navštěvovala Graceland s Lisou Marií a po smrti Elvisova otce na ni přešla správa domu.

Smrt Elvise ji pochopitelně zdrtila, i když už byli pár let od sebe, a nedokázala ji pochopit. Na život s Presleym dodnes pohlíží jako na jedno z nejkrásnějších životních období. „Měl velký vliv na můj život v každém směru. Byl můj mentor, můj důvěrník. Byl mi vším. Žila jsem jím a dýchala ho,“ popsala pro Entertainment Tonight v roce 2017 Priscilla. ■