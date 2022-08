Roli maminky si užívá a vypadá fantasticky: S dcerou oslavila krásná zpěvačka už první narozeniny

Michaela Gemrotová Super.cz

Na jevišti se představí například v muzikálu Vánoční zázrak, který se po letech vrací před publikum. „Vracím se výjimečně. Bude to 21 představení, jsme na to dvě, takže to bude nárazovka,“ řekla Super.cz zpěvačka, která představení odehraje letos v prosinci.

Vedle toho se chce vrhnout i na sólovou kariéru. „Připravuji vlastní projekt, kde budu jenom já, takže budu moct zůstat s malou a mohu si to připravovat i doma,“ prozradila nám zpěvačka, která plánuje s rodinou trávit léto nejen v Česku, ale i za hranicemi.

„Během léta mě čeká role maminky a manželky, a to je to neúžasnější, mám se pořád na co těšit, je nám krásně. Manžel částečně pracuje v Bulharsku, to není tajemstvím, takže budeme dost času i tam, ale i tady. A dovolenou u moře chystáme, až bude chladněji. V Bulharsku je nádherně a jsme v místě, kde je to úžasné, takže se těšíme, že tam strávíme čas s rodinou,“ svěřila se Míša v Divadle Broadway. ■