Syn (10) Bena Afflecka „nacouval“ luxusním lamborghini do BMW

Ben Affleck Profimedia.cz

Desetiletý syn herce Bena Afflecka (49) ťukl žlutým Lamborghini Urus do bílého BMW poté, co jej otec nechal v neděli usednout za volant zaparkovaného vozu. Podle informací zahraničních médií chlapec omylem zařadil zpátečku, auto poskočilo dozadu a šťouchlo do přední části za ním stojícího vozu. Na místě byla i Affleckova partnerka Jennifer Lopez (52), nikomu se nic nestalo.