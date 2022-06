Zpěvák metalové skupiny Dymyry Jan Macků (38) Právu řekl:

Je potřeba se radovat z každého koncertu

Metalová skupina se po restrikcích posledních let vrací znovu na venkovní scénu a navštíví mimo jiné i oblíbené Slavnosti svijanského piva.



Jaké to je hrát zase na koncertech, které nepodléhají žádným covidovým omezením? Pro kapelu, která oslovuje své fanoušky jako metalovou rodinu, to musí být velká věc.

Myslím, že to je velká věc pro všechny kapely a umělce obecně. Nechci to nijak rozebírat, myslím, že toho máme všichni dost, každopádně pro nás to byla velká škola. Díky tomu všemu jsme si uvědomili, že je potřeba se radovat z každýho koncertu, z každý možnosti být se svými fans, protože nikdy nevíme, kdy zas někdo řekne „zákaz“.

Nová deska Dymytry - Pharmageddon - se rychle stala zlatou. Překvapilo vás to? Budete z ní v létě hodně hrát?

V tuhle chvíli máme čtyři zlaté a jednu platinovou desku (za Revolter), což je pro nás velká radost a zároveň určitý zadostiučinění, že děláme naši práci dobře. Pharmageddon vznikal v poměrně složitý situaci. Točili jsme ho v Německu v době nejtvrdších opatření, takže to bylo celkem dobrodrůžo. A samozřejmě doufáme, že ke zlaté přibude i platina.

Dymytry

FOTO: PIVOVAR SVIJANY

Máte rád letní open-air koncerty? V čem je to pro vás jiné než v halách nebo sálech kulturáků?

Já rád hraju všude. Za ty roky a stovky a stovky koncertů jsem se naučil to moc neřešit. Někdy je vedro k padnutí, někdy zima a déšť, někdy se v kulturáku nedá dýchat. Někdy pořadatel nezajistí ani šatnu. Někdy je zase servis jak pro Iróny. Někdy jsou lidi super, někdy stojí a koukají... Chci přijet, odzpívat co možná nejlépe koncert, pobavit lidi i sebe a to je pro mě to jediný důležitý.

Dymytry se pravidelně vrací na Slavnosti svijanského piva. Bavilo by vás pracovat v pivovaru?

Pivovar Svijany je pro nás mnohem víc, než jen vynikající pivo. Jsme dlouholetí partneři a kamarádi. Moc si vážíme toho, že nás Svijany podporovaly i v době, kdy jsme ještě rozhodně nebyli největší metalová kapela u nás a jsme rádi, že nás podporují i nadále. No a Slavnosti svijanského piva – oslava skvělýho pití, jídla a fajn lidí? Toho se vždycky zúčastníme rádi! A jestli by mě bavilo pracovat v pivovaru? Těžko říct. Kromě muziky jsem vědec, s mým týmem na Lesárně na CZU v Praze zkoumáme možnosti ochrany lesa proti suchu, což je moje druhá veliká vášeň a času už moc nezbývá. Každopádně, když se dostanu do Svijanského pivovaru, nikdy si nenechám ujít možnost dát si pivo přímo z tanku, to je totiž pohádka a svatá mana nebeská :)