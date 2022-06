7 slavných žen, které podstoupily potrat a našly odvahu sdílet své příběhy: Některé jsou opravdu silné

Tyto hvězdy se podělily o své zkušenosti. Foto: Super.cz/Profimedia

Uma Thurman

Herečka Uma Thurman (52) se rozhodla podělit o svou zkušenost loni v září v eseji pro The Washington Post, v níž vystoupila proti texaskému protipotratovému zákonu. „Potrat, který jsem podstoupila jako náctiletá, byl nejtěžším rozhodnutím v mém životě. Trýznilo mě to tehdy a bolí mě to dodnes, ale je to součástí mé životní cesty,“ nechala se slyšet. Zákrok podstoupila v Německu, kde točila, poté, co otěhotněla s výrazně starším mužem. Bylo jí teprve 15 let.

Nicki Minaj

Jako náctiletá šla na přerušení i rapperka Nicki Minaj (39). Ačkoliv to pro ni byla bolestivá zkušenost především po psychické stránce, stojí si za tím, že neměla jinou možnost, a je ráda, že ji měla. „Nebyla jsem připravená. Neměla bych dítěti co nabídnout,“ přiznala v roce 2014 magazínu Rolling Stone.

Milla Jovovich

Milla Jovovich (46) je jednou z žen, které musely nepříjemný zákrok podstoupit z velmi vážných zdravotních důvodů. V roce 2016, když byla v polovině těhotenství, začala během natáčení ve východní Evropě rodit a musela absolvovat urgentní potrat. „Řekli mi, že během celé procedury musím být vzhůru. Byl to jeden z nejhorších zážitků v mém životě. Dodnes mám z toho noční můry. Představa, že ženy absolvují potraty i v horších podmínkách kvůli novým zákonům, mi zvedá žaludek,“ popsala o dva roky později na sociální síti, když se vyhraňovala proti zákonu v Georgii, kde zakázali potrat, dokud plodu bije srdce.

Whoopi Goldberg

O tom, jak nebezpečné je, když nemáte přístup ke kvalitní zdravotní péči, ví své herečka Whoopi Goldberg. Ta se ve světle událostí posledních dnů rozpovídala o své zkušenosti, která ji mohla stát i život. „Ve 14 jsem zjistila, že jsem těhotná. Nedostala jsem měsíčky. Nikomu jsem nic neřekla. Zpanikařila jsem. Seděla jsem v horké lázni. Pila podivné směsi, o kterých holky mluvily. A drasticky jsem z toho onemocněla,“ nechala se slyšet.

Jameela Jamil

Herečka, moderátorka a aktivistka Jameela Jamil dlouhodobě bojuje za práva žen. I ona proto sebrala odvahu a byla sdílná. Přestože se chránila a použila hned dva způsoby antikoncepce, otěhotněla herečka jako náctiletá. V osmém týdnu tak musela na přerušení. „Potrat mi zachránil život. Nelituji ničeho, cítím jenom vděk a úlevu,“ nabídla i jiný pohled na věc.

Laura Prepon

Herečka Laura Prepon musela učinit náročné rozhodnutí, když s manželem podruhé otěhotněla. Ukázalo se totiž, že měl plod vývojovou vadu. Navíc by i ona byla ohrožena na životě, pokud by těhotenství neukončila. Svůj příběh se později rozhodla zveřejnit, aby vyvolala diskuzi o všech aspektech mateřství.

Keke Palmer

Zcela jiné důvody, i když pro ni neméně závažné, měla k potratu úspěšná herečka Keke Palmer. Ta se zastala práv žen, když v roce 2019 guvernér Alabamy podepsal zákon zakazující téměř všechny potraty. „Bála jsem se o svou práci, povinnosti a strachovala se, že jako matka nebudu mít žádnou kariéru,“ uvedla prostě. ■