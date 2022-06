Od nápadníků má krásná sestra Moniky Bagárové pokoj: Stačil jeden výstražný signál a přestali jí psát

Natálie a Monika Michaela Feuereislová

Sama má dobrou náladu díky lidem ve svém okolí, včetně neteře Ruminky. „Snažím se být tak celkově pozitivní, protože v dnešní době je to potřeba. Na Instagramu mě lidi mají rádi hlavně za tohle, takže jsem ráda, když můžu někomu zlepšit den,“ říká Natálie Bagárová.

Sama přiznává, že sociální sítě ale nejsou jenom procházka růžovou zahradou. Z hejtů se snaží si nic nedělat, ale za sestru Moniku Bagárovou se pere! „Já jsem úplná lvice. Já se ségry vždy zastanu a snažím se všechny vyvést z omylu,“ říká rozhodně mladá zpěvačka.

Ačkoli je Natálie krásná, nápadníci už ji přestali oslovovat. „Představte si, že od té doby, co jsme se zasnoubili, tak mi nikdo nepíše. Myslím si, že to byl pro ně takovej výstražnej signál. Už máte všichni smůlu, už je pozdě,“ směje se Natálie s tím, že ani žárlení není v jejich vztahu s partnerem Michalem na pořadu dne. „My nemáme proč žárlit, my si věříme. Já si myslím, že když si dva lidi věří, není důvod žárlit.“

Jelikož se Natálie vrátila z dovolené v Turecku, léto bude trávit v Česku se svým snoubencem a rodinou. „V září máme naplánovaný trip s holkama do Barcelony. Takže se strašně těším. Přítel měl být doma, ale natruc si řekl, že pojede taky na dovolenou s kamarády,“ prozradila Natálie, a nastínila dokonce, že ji čeká i rodinná dovolená s Monikou a Ruminkou. „Možná poletíme na Maledivy, ale to je ještě s větším otazníkem. Uvidíme, jak to vyjde.“ ■