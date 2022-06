13 pekelně odvážných modelů z udílení cen MTV: Slavné dámy se odvázaly tolik, že to možná bylo za hranicí vkusu

Slavné dámy se, co se týče outfitů, nedržely zpátky. Foto: Super.cz/Profimedia

Na nedělním udílení cen MTV Black Entertainment Television (BET) Awards, jež každoročně oslavuje afroamerické umělce, jako by slavným dámám zadali dress code „jdi nahá“. Nebo se možná zvané celebrity shodly, že v tom vedru budou látku bojkotovat. Většina z nich dorazila totiž velmi spoře oděná a našly se i takové, které to možná trochu přepískly.

Rozparky a průstřihy na šatech se to jen hemžilo. Například zpěvačka Mary J. Blige na první pohled působila, jako by záměrně odhalovala rozkrok. A u rapperky jménem Lakeyah se ani nedá předpokládat, že by obnažení ohanbí při pózování na červeném koberci byla náhoda.

Jiným hvězdám ale rozparky a průstřihy byly málo a rovnou vyrazily v titěrných topech a mini, v nichž předvedly holá bříška. Jako například zpěvačka Coco Jones nebo rapperka Coi Leray.

A ty, co si ani na jedno z výše zmíněného netroufly, upozornily na svá bujná poprsí v hlubokých výstřizích. Tím nejhlubším potěšila zpěvačka a herečka Halle Bailey, bujné poprsí provětrala v rozhalené košili i internetová hvězda India Love a nezaostávaly ani herečka Eva Marcille a hudebnice Jourdin Pauline se svým přetékajícím dekoltem.

Nejvýraznější dámou na červeném koberci ale byla bezesporu těhotná zpěvačka Summer Walker. Ačkoliv vyrazila prakticky nahoře bez, těhotenství byste si na první dobrou možná nevšimli. Zato poprsí, jehož bradavky zakrývaly pouze zlaté špuntíky, opravdu přehlédnout nešlo.

Jak to slavným na letošním ročníku seklo, se podívejte v naší galerii, tentokrát je opravdu o co stát. ■