Ben Cristovao přišel o fyzičku: Se svlékáním trička na letních koncertech bude hodně váhat

Ben Cristovao Super.cz

By zalezlý ve studiu, kde pracoval na nové muzice. Ben Cristovao (35) tvořil album Protenkontrast, které spatří světlo světa, tedy všech platforem, 1. července. Vzhledem k tomu neměl čas ani na to, aby udržoval fyzičku a v plavkové formě se rozhodně necítí.

"Víc trénovat a posilovat začnu zase v létě. Každý má ty standardy někde jinde a já opravdu neměl čas. Zase takový průšvih to ale není, a když bude vedro na letních koncertech, tak to tričko shodím," smál se Ben, který už se připravuje i na velký koncert 1. října v O2 areně, který byl kvůli covidu odložený. "Moji fanoušci mi trochu zestárli, narodily se jim i děti, ale snad nezačali poslouchat místo mě country. Zatím to vypadá, že jich přijde dost," řekl Super.cz.

S Benem jsme si v našem rozhovoru povídali i o oblíbených exhibičních zápasech celebrit. Šel by do nich i on? "Dívám se rád na jakékoli zápasy, ale sám dělám relativně profesionálně brazilské jiu jitsu a chci se věnovat spíš tomu. Takže bych hodně váhal a musel bych mít extrémní motivaci, abych se předváděl v něčem, co bych se učil půl nebo tři čtvrtě roku. Podkopávalo by to něco, co jsem celou dobu dělal," míní. ■