Takhle ji ze seriálu ZOO jako Sid neznáte: Míša Pecháčková (18) předvedla postavičku v bikinách

Michaela Pecháčková Super.cz

Protože je Eva Burešová (28) těhotná a už se do moc aktivit nežene, čím dál tím častěji vídáme na společenských akcích druhou hlavní postavu ze seriálu ZOO, sympatickou blondýnku Michaelu Pecháčkovou (18), která hraje seriálovou Sid. Tentokrát se fotila do kalendáře projektu Anděl mezi zdravotníky a na soustředění ukázala i postavičku v bikinách.

"Pan doktor byl moc fajn i celé focení bylo vtipné, protože jsme fotili s kusem masa, které mělo vypadat jako lidské. Skoro mi bylo líto, že jsme tu vepřovou panenku zničili," vyprávěla Míša, která s masem v žádné podobě nemá problém. Není vegetariánka, jí ráda, ale všeho prý s mírou. Díky tomu má také velmi hezkou postavu. "Věnuju se zdravému životního stylu, sportuji, běhám a snažím se držet zdravý jídelníček," upřesnila.

V seriálu je sice Míša obletovaná řadou mužů, v posledních dílech dokonce jejich počet vyskočil na tři, ale v reálném životě je stále single. "Já si nevybírám, protože láska si nevybírá, ta má prostě přijít. Zatím nepřišla," krčila rameny herečka, která si možná vybere na další akci, protože se chystá na soustředění finalistů soutěže Muž roku. "Fyzická stránka je také důležitá. Muž by měl být upravený, cítit se sebevědomý v tom, co nosí, a být usměvavý," popsala, jak by měl její ideální partner vypadat. ■