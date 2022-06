Po potyčce s bodyguardem si sám vytahal stehy: Haj a Smetana jsou opět v kondici a připraveni na plavkovou sezónu

Emma Smetana a Jordan Haj Super.cz

S partnerkou jsou oba opět v kondici a mají jeden koncert za druhým, úspěšně zvládli i svoje vlastní turné, i když z toho měli obavy. "Všichni nás varovali, že dělat ho v červnu, když jsou lidé spíš v krásném počasí venku, než aby chodili do klubů, je risk," řekla nám Emma, která si pochvalovala rekordní účast i na závěrečném koncertu v Lucerna Music baru, kde křtili novou desku.

My je potkali na eventu firmy, která se specializuje na plavky a spodní prádlo, kde Emma předvedla, že je na plavkovou sezónu připravena. Ve dvou outfitech, které vystřídala, ukázala štíhlounké tělo. "My tu přípravu do plavek zahájili už kvůli desce, klipu a turné, tak se to hodilo. Ale neručím za to, že za měsíc budeme v plavkách vypadat ještě tak, aby se vám to chtělo točit," smála se Smetana. ■