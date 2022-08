Této neřesti Jitka Boho nepropadne. Strašný zážitek, udělalo se mi zle, popsala svou zkušenost s cigaretou

Jitka Boho Michaela Feuereislová

„Jestli jsem to v životě zkusila jednou, dvakrát. Když jsem to zkusila poprvé, tak jsem ani do sebe nevtáhla kouř, ale foukala jsem do toho, abych mohla být v partě. To mi bylo asi nějakých dvanáct. A protože na to ostatní přišli, tak mě z party vyhodili, protože jsem jim cigarety ničila. No a podruhé jsem to zkusila, když jsme slavili Silvestr před asi třemi lety. Rozhodla jsem se, že se zkusím nadechnout nějakých mentolek. A úplně mě to položilo do kolen. To bylo strašný, strašný zážitek, bolela mě z toho hlava, udělalo se mi zle, takže jsem si řekla, že tohle nedokážu a nechci," popsala své zkušenosti Super.cz.

„Nikdy jsem nekouřila a myslím, že ani nikdy nezačnu, nevidím v tom smysl. Ale kuřáků mám ve svým okolí fakt hodně a nic proti nim samozřejmě nemám, je to úplně každého věc."

Nyní se Jitka zapojila do kampaně, která řeší problematiku nedopalků a snaží se upozornit na to, že špačky z cigaret se nemají odhazovat do kanálu, ale do směsného odpadu.

„Samozřejmě je to špatné pro životní prostředí, zároveň to není hezký pohled, když se válí nedopalky na zemi. Kolikrát jsem se setkala s tím, že byly nedopalky i na pískovišti, kde si hrály děti,“ řekla Boho Super.cz.

„Není to hezké a myslím, že by se na to mělo opravdu upozorňovat. Můj postoj se nezměnil, jediné, co jsem nevěděla, je, že se nedopalek z cigarety rozkládá až patnáct let,“ dodala Boho. ■