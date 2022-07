Herečce ze ZOO Jitce Sedláčkové chybí lockdown. Co konkrétně si v době uzavírek užívala nejvíce?

Jitka Sedláčková Super.cz

Jitka Sedláčková (61) je pyšnou babičkou. Její vnučka, dcerka od syna Filipa, se pyšní netradičním jménem Ava Marie a herečka ji často hlídá už od tří týdnů. „Roli babičky si užívám, chce to sportovní výkony. Je dobře, že jsem od padesáti let každý den běhala. Mám teď kondici, abych na to měla sílu a energii,“ svěřila se Super.cz.