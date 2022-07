Dva měsíce před porodem ji čeká náročná akce. Jitka Boho se bude po jedenácté stěhovat

Jitka Boho Herminapress

„Budeme se stěhovat. Bude to složitější hlavně proto, že budu v pokročilém měsíci, to budu v sedmým, osmým měsíci těhotenství,“ řekla Super.cz modelka a zpěvačka na představení projektu Cigaretovník, který se zabývá problematikou nakládání s cigaretovými nedopalky. Přesun do nové domácnosti zažila už během prvního těhotenství. „Takhle jsem to měla i s Rosálkou v posledním měsíci. Tak se na to psychicky připravuji,“ říká.

Ještě předtím, než v domácnosti Boho proběhne velký třesk, čeká ji dovolená, kde bude mít šanci nabrat síly.

„V nejbližší době nás čeká Chorvatsko, jedeme sice autem, z čehož mám trošku hrůzu, protože právě v autě mně nejvíc tvrdne břicho, ale já už jsem dopředu avizovala, že budeme muset dělat často zastávky. Nejenom na protažení, ale určitě i na toaletu, protože samozřejmě, to je teď častější. A také budeme mít spaní, ve Slovinsku, abychom neměli cestu na jeden zátah. To jsem si nebyla jistá, jestli bych zvládla, takže cestu zkusíme takto a uvidíme, jestli zpátky také budeme spát, nebo jestli to zvládneme. Každopádně se na volno strašně těším, protože doufám, že tam naberu energii na to, co mě pak bude čekat následující dva měsíce a vlastně následující celý život,“ říká Jitka Boho.

Na všechny změny se ale účastnice pořadu Tvoje tvář má známý hlas těší. „S porodem se zase všechno mění a bude to náročný. Ale zase jsem ráda, že Rosálka už je starší, nastoupí v září do školy. Takže během dopoledne, kdy bude ve škole, i odpoledne, se můžu starat o miminko. A mám to takhle naplánovaný, ale samozřejmě člověk míní a pak je to úplně jinak,“ ví moc dobře.

„Nechávám to zkrátka otevřené a prostě se těším na léto. Bude tam dovolená, určitě i nějaké výlety, chalupa, ale především mě čeká už zmíněné stěhování a zařizování. A já se na to vlastně hrozně těším, protože je to začátek další nové etapy. Už jsem se stěhovala tolikrát, že už jsem si asi zvykla. Ale tak nějak doufám, že to bude jedno z mých posledních stěhování, možná třeba poslední, jedenáctý, takže snad je to moje šťastné číslo a snad to dopadne dobře,“ doufá Jitka Boho. ■