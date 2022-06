Tvrdé bříško a bolesti: Druhé těhotenství je pro Jitku Boho mnohem náročnější. Má ve svém partnerovi oporu?

Jitce těhotenství sluší. Foto: Cigaretovník (2x)

„Všechno to prožívám velmi intenzivně. Je to krásné, začátky byly ale náročnější. Možná proto se víc hlídám, protože je to jiné, než to bylo s Rosálkou. Už od patnáctého týdne mám tvrdnutí břicha. To se mi stává několikrát za den, někdy desetkrát až dvacetkrát denně. Jsem proto taková nervóznější, a tak se taky občas uklidňuju, že nejsem jediná. Samozřejmě chodím na kontroly, všechno je v pořádku, doufám, že to všechno vydrží a že miminko tam vydrží až do termínu. Tak to je teď to nejdůležitější, co si přeju, aby to všechno dobře dopadlo a abychom byli zdraví," svěřila se Super.cz Boho na představení projektu Cigaretovník, který se zabývá problematikou nakládání s cigaretovými nedopalky.

Během druhého těhotenství je zpěvačka i mnohem unavenější. „Určitě to je i věkem. Víc mě bolí kyčle, záda. Říkám, víc mi tvrdne to břicho, často. Tak nevím, možná to bude i tím, že mám bříško tvrdší rychleji, protože jsem větší, nebo prostě roste rychleji. Bolesti mi vystřelují od zad, ale to k tomu těhotenství patří. No, někdo to má úplně bez problémů. Někdo zase musí dodržovat úplně klidový režim," říká Jitka.

Zároveň ale žije aktivním způsobem života. "A miminko taky, my jsme na tom dost podobně, takže často kope a často mi dráždí dělohu, tak možná proto i to tvrdnutí, ale už jsem si zvykla. Samozřejmě pořád mám obavy, mám strach, ale musím věřit a musím doufat, že to všechno dobře dopadne,“ doplňuje modelka a zpěvačka.

Boho věří, že její starší dcera bude dobrou sestrou a také pečovatelkou. „Už teď to u ní vnímám, že se zajímá, že se ptá na miminko,“ říká Boho.

A dokáže už Jitka odhadnout, jakým otcem bude její současný partner Tomáš? „No je v tomhle typický chlap. Samozřejmě, že to prožívá, ale ne zas tak přehnaně. Tomáš mi hrozně připomíná mého taťku, takže nějaký povahový rysy mi přijdou dost podobný. A myslím si, že to bude s dětmi umět. Rozumí si s Rosálkou, mají moc hezký vztah. A není to takový hrotitel, abych tak řekla, že by něco moc prožíval, a tím, že vlastně pořád bydlíme odděleně, tak ani není možnost, aby to se mnou tak prožíval. Jako jsem to třeba měla s Rosálkou," pochvaluje si.

"Na jednu stranu si myslím, že to je dobrý, na druhou mám taky chvilky, kdy si říkám, že je škoda, že tady teď není, teď jsem cítila, jak miminko kope, a teď tohle, teď mě bolí záda, tak by mě mohl namasírovat. Tak samozřejmě, jsou chvilky, kdy mi chybí," přiznává.

"Ale už vím, co mě čeká, už jsem to prožila jednou a prostě myslím si, že spoustu věcí zvládnu sama, ale je pravda, že ten chlap mi jako opora někdy chybí, to nebudu říkat, že ne. Na druhou stranu se Tomáš strašně snaží a pomáhá aspoň takhle na dálku. Snažíme se vídat, co nejčastěji to jde, ale je to samozřejmě komplikovanější. Nicméně vidím, že ten zájem je, a to je pro mě strašně důležitý. I když není fyzicky vedle mě, tak tu oporu v něm mám obrovskou,“ říká Jitka Boho. ■