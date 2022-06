Do nejodvážnějšího filmu plného sexuálních scén si Hana Vagnerová partnera vybrala sama. Při natáčení zasahovala policie

Hana Vagnerová se ve filmu velmi odkryla. Foto: Fabiana Hrubiš Mertová

„Vzniklo to celé spontánně. Režisérovi Tomáši Wińskému tehdy nepodpořili v Polsku nějaký projekt a já jsem ho přesvědčovala, aby si napsal něco svého. A on mi řekl, proč to tedy nenapíšu s ním. Už se nedalo couvnout a začalo jedno z největších dobrodružství mého života,“ svěřila se Super.cz Hana.

„Byla to neuvěřitelná jízda. Od první čárky na papíru po premiéru v hlavní soutěži v Karlových Varech uplynulo sedm let. Napsali jsme neuvěřitelné množství verzí, zažili scenáristický workshop s Andrzejem Wajdou a točili v největším vrcholu covidové pandemie, kdy nás kvůli zákazu nočního vycházení přijela zatknout policie,“ popisovala dobrodružnou cestu ke vzniku filmu Hranice lásky.

Námět se věnuje u nás zatím nezvyklému tématu ženské sexuality. Ptali jsme se proto herečky a spoluautorky scénáře, jestli hodně čerpala ze své zkušenosti.

„Pokud se ptáte, jestli jsem někdy zažila polyamorii nebo otevřený vztah, tak to ne. Natáčením filmu jsem si ještě víc ujasnila, že to není nic pro mě. Zároveň jsme to téma chtěli otevřít. Zajímal nás motiv upřímnosti ve vztahu. Jak moc můžeme být ve vztahu skutečně sami sebou. Jak moc jsme ochotní přijmout toho druhého se vším všudy. Jestli ho můžeme brát takového, jaký skutečně je. A to už jsou otázky, které můžete klást sami sobě, ať už jste otevřený vztah zažili, nebo ne,“ vysvětluje Hana.

Žádný Hančin konkrétní vztah se prý tedy v erotické love story nezrcadlí. Určité fragmenty jejího života v ní ale diváci uvidí. „Stejně tak jako v herectví nemůžete schovat, co jste zač a co všechno jste zažili, tak ani v psaní se od sebe nemůžete odstřihnout. Naopak využíváte, co ve vás je,“ řekla nám v rozhovoru Hanka, která byla za náročné téma vlastně vděčná.

„Nám se líbilo, že to je náročné. Chtěli jsme nějaké téma, které nás samotné provokuje a na které možná ještě sami neznáme odpověď. Bavilo nás ji hledat společně s hrdiny filmu. Chtěli jsme rozpoutat diskuzi, což musím po pár zkušebních projekcích říct, že se nám povedlo.“

Dle očekávání se to ve filmu o partnerské sexualitě neobešlo bez postelových scén. „Ten film je extrémní. Ať už se to týká emocí, nahoty nebo intimity. Nikdy jsem ale neměla pocit, že by toho režisér nějak zneužil. Chtěli jsme, aby diváci měli pocit, že s tím párem opravdu žijí, takže jsme se museli nějak ‚napojit‘, aby si lidé kladli stejné otázky, jako si kladou ti dva na plátně,“ vysvětluje herečka, která si z logického důvodu sama vybrala svého hereckého partnera, kterým byl Matyáš Řezníček.

„Bylo to pro mě absolutně důležité. Bez toho by film vůbec nefungoval. Matyáše nám doporučil vynikající režisér Olmo Omerzu, a když přišel na casting, bylo absolutně jasné, že to je on. Od první chvíle. Je to neskutečný talent.“

Premiéra snímku je naplánovaná na 3. listopadu. Hanka už ale nyní ví, že její partner Nicolas Escavi se jí nezúčastní. Není to ale proto, že by se herečka před ním styděla. „Bohužel to nezvládne, protože pracuje. Ale viděl trailer i plakát a byl nadšený,“ dodává s úsměvem Hana Vagnerová. ■