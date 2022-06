Po covidu má menší kapacitu plic. Jak zvládal Miroslav Etzler focení pod vodní hladinou?

Martin Pechlát a Miroslav Etzler se potápěli pod vodou. Herminapress

„Tak samozřejmě, takové to rekreační potápění s mobilem v obalu, ale takhle s celou produkcí a v obleku, to jsem zažil poprvé. A maličko jsem se cítil jako Jan Nepomucký. Toho myslím též nesvlékali,“ smál se herec a jedním dechem dodal: „Bazén vypadal sice hluboce, nicméně jsme měli jen pár centimetrů pod hladinou. Ovšem hloubku mám rád. U lidí i ve vodě,“ řekl Super.cz herec.

Strach prý herec neměl. „Bojím se jen čerta. Proto na Mikuláše neopouštím skříň. Ale jinak po covidu mám o něco menší plíce. Nicméně nebyl to žádný problém, pod hladinou jsme byli vždy jen pár desítek vteřin, paní fotografka to cvakla a zase jsme se s Martinem vynořili a nadýchli,“ popisuje proces focení herec.

Právě zadržování dechu pod vodou by mohlo Etzlerovi dělal potíže. Jak sám zmínil, před několika měsíci byl hospitalizován s covidem, a kapacita jeho plic je podstatně nižší, než před onemocněním.

Jak je na tom nyní? „Cítím se skvěle, hlavně, když je práce, hezká práce a na spolupráci s Martinem Pechlátem se moc těším. Cravate club jsme už kdysi hráli, ale v Divadle Metro to bude 15. října pražská premiéra,“ lákal na svůj nový kus herec.

A o čem bude nová komedie Cravate club? „Nechci nic moc prozrazovat z děje, to ať se diváci přijdou podívat. Cravate club je o tom, co všechno může přinést obrovské přátelství. Bude to možná nejenom humorné,“ dodává Miroslav Etzler. ■