Další svatba v českém šoubyznysu! Hvězda StarDance Lucie Hunčárová je vdanou paní

Lucie Hunčárová si vzala svého partnera Filipa.

Tanečnice ze StarDance Lucie Hunčárová (36) září štěstím. Loni se zasnoubila s přítelem Filipem a plány na svatbu byly od té chvíle v plném proudu.. A tento víkend do toho konečně praštili a radostnou novinku oznámili na sociální síti: „Máme to za sebou,“ pochlubila se.

Lucie randila osm let s tanečníkem Janem Onderem (36), posléze se slavným kuchařem Emanuelem Ridim (48). Ani jeden vztah ale nevyšel. S manželem Filipem ji seznámila její kamarádka, bývalá tenistka Klára Koukalová. A jak je vidět, bylo to osudové seznámení.

„Žiji normální krásný život s člověkem, který není známý, je z úplně jiné branže. Jsem šťastná za to, s kým jsem byla seznámena. Je to opravdu parťák do života, takový ten opravdový, na kterého se můžete spolehnout v těžkých životních situacích, který mě podrží. A to jsem ani nedoufala, že někoho takového najdu,“ řekla nedávno Super.cz. ■