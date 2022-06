Neuvěříte, v jaké je formě: Legenda Robert Redford v 85 letech řádí ve Španělsku jako mladík!

Robert Redford je aktivní i v pokročilém věku... Profimedia.cz

Takovou kondičku by si zřejmě přál mít v pětaosmdesáti letech každý... Legendární hollywoodský herec a režisér Robert Redford se vydal na španělský ostrov Formentera, kde se rozhodně jen neválí na pláži nebo nevysedává u hotelového baru se sklenkou v ruce, ale dovolenou pojal pěkně aktivně!

Nejen že hvězda takových filmových trháků jako Butch Cassidy a Sundance Kid či Všichni prezidentovi muži vypadá na svůj věk neskutečně mladistvě, ale bez obav se pouští i do vodních sportů jako je šlapání na vodním kole.

Ještě předtím si ovšem herec neopomněl pořádně namazat nohy opalovacím krémem. Vodních radovánek si užíval daleko od davů turistů na své soukromé jachtě.

Talentovaný umělec, jenž s filmem začínal ve svých jednadvaceti letech a dvakrát se dočkal i nejvyššího možného ocenění v podobě Oscara, se do hereckého důchodu odebral teprve před čtyřmi lety, ale již tehdy sám přiznával, že se nemá nikdy říkat nikdy a svůj návrat na plátna kin tak nevyloučil. Energie by na to jistě měl dostatek! ■