Vyšetřovatel Lupínek ze seriálu Rapl se stal podruhé otcem. Jak dcerku pojmenovali?

Příkazký na tiskovce druhé řady seriálu Rapl Michaela Feuereislová

Herec Lukáš Příkazký si své soukromí přísně střeží. Bude to už čtyři roky, co se mu podařilo na nějaký čas zatajit, že jeho žena přivedla na svět jejich prvního potomka, syna Adama: „Stihl to ještě v roce 2018,” svěřil se herec, který je rád, že syn nepřišel na svět na Štědrý den. „Prosili jsme ho, aby ještě chvilku počkal. Nakonec se 28. přihlásil na svět,” přiznal po čase herec.