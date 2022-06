Manžel Evy Decastelo znovu promluvil o rozchodu s moderátorkou! Takhle to dle jeho slov bylo

Eva Decastelo a René Decastelo, když byli ještě šťastní. Herminapress

"Před pár týdny jsme s manželkou oznámili veřejně rozchod, protože nás někdo zradil a vyprávěl, co si měl nechat pro sebe. Byl to vlastně trochu zázrak, že se nám tak dlouho dařilo utajit, že náš vztah skončil. A to je to podstatné: DLOUHO," vyjádřil se Decastelo, který zdůraznil, že za rozchodem nestál nikdo třetí.

"Nebyl to ani z jedné strany úprk do náruče někoho jiného, ani jeden z nás není šokovaný nebo zoufalý. Prostě jsme si přiznali, že už hodně dlouhý čas žijeme jen vedle sebe a ne spolu, že nejsme šťastní. Ze spousty různých důvodů, do kterých nikomu kromě nás nic není. Tak jsme se domluvili, že budeme fungovat spolu jen pro naše děti. Nic víc, nic míň," říká rázně.

"Už jsem to psal posledně, žádná senzace se nekoná," dodal scénárista seriálu ZOO. ■