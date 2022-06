Lucie Borhyová září štěstím. Její dcera slaví už osmé narozeniny

Lucie Borhyová Foto: Se souhlasem L.Borhyové

To, že čas letí jako vítr může potvrdit i hvězda televize Nova Lucie Borhyová (44). Právě dnes totiž slaví osmé narozeniny její dcera Linda, kterou má s bývalým partnerem Michalem Hrdličkou (33): „Dnes je to přesně 8 let, co se mi narodila ta nejlepší holčička na světě,“ napsala pyšně stálice televizního zpravodajství.