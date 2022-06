Neuvěřitelná Jennifer Garner stárne obráceně: Ex Bena Afflecka vypadá v padesáti bez make-upu jako školačka

Jennifer je pořád velmi půvabná. Profimedia.cz

Jestli má někdo opravdu štěstí na dobré geny, je to dozajisté herečka Jennifer Garner (50). Ta je známá tím, že se líčí jen střídmě a v ulicích Los Angeles ji obvykle potkáte úplně bez make-upu. Proč by také ne, když v padesáti v legínách a obyčejné mikině připomíná spíš studentku, než trojnásobnou maminku.

S mobilem u ucha ji přistihli fotografové v Brentwoodu, jak v druhé ruce nese svou oblíbenou ranní kávu. A zatímco osobní život jejího exmanžela Bena Afflecka se po jejich rozchodu propírá zprava zleva, u Jennifer je ticho po pěšině...

Možná i vám zcela uniklo, že tahle kráska z filmů Přes noc třicítkou, Daredevil, Bejvalek se nezbavíš, Arthur, Klub poslední naděje či Muži, ženy a děti po rozvodu s Benem nezůstala na ocet. S pár menšími přestávkami už přes čtyři roky randí s obchodníkem Johnem Millerem.

A zatímco její ex Affleck, s nímž má tři děti, to s Jennifer Lopez vzal napodruhé docela hopem a po roce randění ji letos v dubnu opět požádal o ruku, Jennifer a její partner si s dalšími kroky ve vztahu dávají více na čas. Uvidíme, jestli se sympatická herečka dočká znovu svatebních zvonů a tentokrát už to bude navždy v dobrém i v zlém... ■