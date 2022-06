Tři měsíce po porodu dcery je zpět na své váze. Monika Marešová ukázala křivky v těsné bílé sukni

Monika Marešová Super.cz

"Jím, jím hodně a jím sladký. Ale zároveň jsem nepřestala mít ráda zdravé věci. Jsou to geny a je to kojení," řekla Super.cz Monika. "Kojit, kojit, nespat," dodala recept na štíhlou postavu po porodu.

Těhotenská kila jsou rázem pryč. "Jsem na své váze. I pro mě je to šok. Nejdůležitější ale je, že jsme zdravé. To, že jsem zpět na své váze, je fajn samozřejmě. Ale kdybych se svlékla, také byste viděli, že to tělo není ideální. Musím začít makat, ale všeho s mírou, nechci to urvat. Chybí mi to. Větší aktivity nedělám, chodím s kočárkem na procházky, a to je tak celé," prozadila Marešová.

Roli maminky si užívá, i když přiznává, že pochopitelně unavená bývá. "Je to nový, hezký. Nechci opakovat co všechny mámy, že to je náročné, že jsou unavené, že to je skvělé, je to všechno dohromady," usmívá se.

"41 let jsem byla zvyklá na to svoje. Mám ráda volnost, to už teď není a nikdy už nebude. Tak to prostě je," uzavřela. ■