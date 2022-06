Známá herečka si po padesátce užívá bikiny: Za tohle tělo vděčí józe

Heather Graham Foto: Super.cz/Instagram Heather Graham

Vždycky patřila mezi herečky, co se pyšnily skvělými křivkami, které se nestydí odhalit v celé kráse ani ve filmech. A čemu za to dvaapadesátiletá Heather Graham vděčí? Jejím tajemstvím na cestě ke štíhlé tajli je především jóga, kterou provozuje se svou neméně půvabnou kamarádkou, spisovatelkou Liz Plank (35).

Právě s ní hvězda filmů Austin Powers nebo Pařba ve Vegas odletěla na dovolenou do Turks a Caicos v Karibiku, kde se navzájem fotily na pláži a posléze si spolu daly pěkně do těla u jógy.

Heather také k sérii fotek a videa připsala: „Věci, které miluji. Pláž.. Moje kamarádka @feministabulous... jóga...“ Pod uvedeným nickem vystupuje na Instagramu Liz Plank, jež se popisuje jako feministka milující muže.

Kámošky si tak očividně udělaly dámskou jízdu, na ostrovech nabírají novou energii a ještě zdokonalují svá již tak téměř bezchybná těla. Heather se díky pravidelnému cvičení ani po padesátce nemusí bát žádné filmové scény, a to ani odhalené či milostné. Tu si ostatně naposledy střihla i loni ve snímku The Last Son. ■