Postavu má možná lepší než před 15 lety v soutěži krásy: Misska Čerešňáková vystavila sexy tělo v bikinách

Eva Čerešňáková Foto: se svolením E. Čerešňákové

„Ráda cestuji, ale přes léto jsem většinou v České republice, Česká republika je moc krásná a hodně toho nabízí. Má nádhernou přírodu a úžasná místa. Miluji sezónu jahod, meruněk, třešní a vždy si užívám to, když můžu zeleninu sbírat na zahrádce, ovoce jíst přímo ze stromů, být v přírodě,“ svěřila se Super.cz modelka, která se pochlubila snímky z výletu a předvedla svou figuru v bikinách.

„Vyrazili jsme s partou přátel na chatu do jižních Čech. Vůbec to ale není o tom, kam člověk jede, ale s kým jede. Je to super parta lidí. Jeden z kamarádů má jachtu na Lipně, je to skvělý kapitán a zkušený námořník a provezl nás. Při tom krásném počasí to bylo jako na moři. Vždyť Lipnu se říká "české moře",“ dodala Eva, která si odpočinek zaslouží.

Poslední měsíce totiž ležela v knihách. „Byla to pro mě vlastně taková malá odměna po tom, co jsem dokončila celoroční akreditovaný výcvik v koučování a mnoho času v poslední době strávila nad knížkami a učením. Mám velkou radost, výcvik jsem zakončila úspěšně. Kromě moderování se totiž věnuji i koučování a mentoringu. Baví mě pomáhat druhým lidem na jejich životních cestách, v osobním rozvoji,“ svěřila se Čerešňáková.

Po pár dnech u vody plánuje opět naskočit do pracovního procesu. „Pro FocusOn natáčíme další sérii rozhovorů se zajímavými osobnostmi a následně pojedu začátkem července i na pár dnů na filmový festival do Karlových Varů. Budu tam moderovat módní přehlídku módní návrhářky Zuzany Lešák Černé, jejíž tvorbu mám velmi ráda. Její šaty jsem vynesla například i při moderování Talks v rámci Czech Social Awards. Ve Varech si tradičně nenechám ujít možnost zahrát si na tamním tenisovém turnaji. Uvidíme, jestli se podaří podívat se i na nějaký film,“ dodala modelka. ■