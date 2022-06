Tak trochu podivín, který se vymykal. Michaela Dolinová vzpomínala na osobitý styl Jána Zákopčaníka, který jí byl vzorem

Ján Zákopčaník Foto: Jiří Hadač / CNC / Profimedia

Moderátor Počasí a známý meteorolog Ján Zákopčaník zemřel ve středu ve věku 63 let. Pětinásobný držitel titulu Rosnička roku ovlivnil celou řadu svých kolegů. Jeho originální styl moderování počasí se navždy zapsal i do myslí diváků, kteří si ho dodnes spojují s legendárním pozdravem „Dobrý večer a slunce v duši“.

Na Zákopčaníka zavzpomínaly rosničky Karla Mráčková (48) a Michaela Dolinová (58), které sice nepatřily k vystudovaným meteoroložkám a relaci o počasí moderovaly na komerčních stanicích, přesto si Zákopčaníka moc dobře pamatují.

„Upřímnou soustrast jeho blízkým a všem, kteří ho měli rádi. S díky za jeho Slunce v duši,“ řekla Super.cz Mráčková.

Dolinová rovnou přidala i osobní vzpomínku. „Jána Zákopčaníka jsem měla velmi ráda, byl to opravdu trochu podivín a zvláštní člověk, který se vymykal vzorci chování televizního moderátora. Vždycky mě předběhl v soutěži Rosnička roku, tak jsem na něj měla trošku pifku, ale to říkám všechno samozřejmě v legraci. Uznávala jsem, že si jako první z moderátorů počasí vytvořil svůj vlastní styl, byl pro mě takovým vzorem pro to, že i počasí se dá dělat velmi osobitým způsobem, je mi to líto,“ nechala se slyšet Dolinová.

Ján Zákopčaník v Počasí

Zákopčaník divákům hlásil předpověď počasí v letech 1994–2005. Po odchodu z České televize se věnoval letecké meteorologii na ruzyňském letišti. ■