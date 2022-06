Co asi ještě nevíte o natáčení komedie Což takhle dát si špenát? Herci jej pojídali zkažený!

Jiří Sovák, Vladimír Menšík a Juraj Herz ve filmu Což takhle dát si špenát Foto: NFA

Kdo by nechtěl omládnout aspoň o desítku let? V jednom výzkumném ústavu na to kápnou – vyvíjejí prototyp přístroje na regeneraci starých dojnic. Toho se chytne mazaný majitel kosmetického salónu, který by ho rád používal k omlazování svých bohatých zákaznic ze zahraničí.