Poslední rozloučení s dabérem Dalimilem Klapkou (✝89). Kdo nyní propůjčí hlas dědovi v seriálu Simpsonovi?

Zdeněk Štěpán vzpomínal na Dalimila Klapku. Super.cz

„Já pana Klapku znám od roku 1975, kdy jsem s ním začal točit dabingy, ale intenzivně jsem se s ním začal stýkat až při Simpsonových. Cítil tu postavu, dělal to nádherně. Mrzí mě, že už od něj neuslyším tradiční větu po dabingu: Doufám, že jsem ti to moc nezkazil,“ řekl Zdeněk Štěpán v rozhovoru pro Super.cz.

Jako v případě úmrtí Heleny Štáchové, kdy se okamžitě musel vyřešit dabing Lízy Simpsonové a výběr padl na Ivanu Korolovou, i tady režisér musel ihned obsadit nový hlas. Kdo tedy bude nově dabovat nejstaršího člena rodiny Simpsonových, ztřeštěného dědu? „Já jsem to teď řešil na poslední chvíli, když jsme dotáčeli poslední díly do 33. série, tak to dělal pan Jiří Knot. Musel jsem rychle někoho vymyslet, tak to dělá právě on,“ prozradil dabingový režisér.

Po třinácté hodině se Divadlo Na Fidlovačce uzavřelo pro veřejnost a další program smutečního rozloučení byl v režii rodiny a pozvaných hostů. Dalimil Klapka zemřel ve věku 89 let. ■