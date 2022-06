Sharon Stone šokuje svět přiznáním: Prodělala jsem celkem 9 potratů

Sharon Stone Profimedia.cz

Sharon Stone (64) zaskočila fanoušky informací, že v průběhu života devětkrát potratila. O tu se herecká ikona rozhodla podělit v komentářích pod instagramovým příspěvkem magazínu People, v němž hvězda taneční soutěže Dancing With The Stars Peta Murgatroyd přiznala, že s manželem přišli o dítě.

„My ženy nemáme prostor, kde takovou ztrátu prodiskutovat,“ rozepsala se Sharon. „Potratila jsem devět dětí. Není to malá věc...fyzicky, psychicky,“ pokračovala.

„Přesto máme pocit, že se s ní musíme vypořádat samy, v tajnosti, s pocitem selhání, místo aby se nám dostalo soucitu a porozumění, které tolik potřebujeme v procesu léčení. Ženské zdraví a kondice zůstaly ponechány v péči mužské ideologie, která je ignoruje a násilně utlačuje,“ uzavřela.

Není to poprvé, co se Stone rozpovídala o bolestivém tématu. Loni ho naťukla, když zavzpomínala na 36 hodin dlouhý porod děťátka, které jí v pátém měsíci zemřelo.

O zážitku se rozepsala i v loni vydané biografii The Beauty of Living Twice. Popsala, že jediný, kdo jí byl oporou, byla zdravotní sestra.

„Je to zdrcující zkušenost. Když jsem přišla o své poslední dítě, musela jsem jít zpátky do nemocnice a 36 hodin jsem rodila nic. Zdravotní sestra seděla po mém boku dva dny. I ve svém volnu,“ přiznala v rádiovém rozhovoru pro Women's Hour and BBC Sounds.

Sharon se netajila tím, že několikrát potratila během manželství s Philem Bronsteinem, za nějž byla vdaná v letech 1998-2004. Nikdy se však nesvěřila, kolikrát přesně.

S Bronsteinem nakonec adoptovala syna Roana (22), po rozvodu pak sama adoptovala ještě Lairda (16) a Quinna (15). Adopci prvního syna jí potvrdili, když byla na cestě z nemocnice po potratu.

Příčinou toho, že nemohla donosit žádné dítě, byl dle jejích slov revmatoidní faktor související s lupusem. Ve své knize také přiznala, že v 18 šla na potrat z vlastní vůle. O zákroku tehdy nikomu nic neřekla, její tehdejší partner ji musel odvést do jiného státu. ■