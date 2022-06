Roman Vojtek má vlastní talkshow. S kým by nejraději udělal rozhovor? Zapomeňte na slavná jména!

Roman Vojtek Foto: archiv TV Nova

"Víte, od 25 let moderuji různé akce, různého zaměření. A vlastní talk show je pro každého, kdo se moderování věnuje, taková pomyslná meta." Není to ovšem úplně poprvé, co si tuto roli vyzkouší.

"Částečně jsem si jí splnil už před časem, kdy jsem si na stará kolena založil svůj vlastní youtube kanál ElektROMAN. V elektromobilu vozím známé tváře a své kamarády a zpovídám je." A to, že je moderátorem právě Vojtek, vnímá jako velkou výhodu oproti ostatním. "Tím, že jsem z oboru, tak mi kolikrát řeknou věci, které by třeba někomu mimo showbusiness neřekli, jsou prostě uvolněnější. Zatím za sebou máme několik dílů a moc mě to baví."



Jako moderátor pracuje Roman Vojtek už nějaký ten pátek, ovšem pokud si myslíte, že by nejradši vyzpovídal osobnost z řad celebrit, jste na omylu! Koho by si posadil do horkého křesla?

"To má dvě roviny. Ta osobní je rozhovor s mými rodiči, což ale nevím, zda by uspělo v nějaké talk show. Důvod je jednoduchý, rodiče už poměrně dlouho nemám a tím pádem také nemám spoustu informací," svěřil se oblíbený herec, kterého vždy vidíme s úsměvem od ucha k uchu. Málokdo ví, že herec přišel ve svých šestnácti letech o maminku, které podlehla rakovině prsu, a pár let poté i o otce, který nepřežil svůj druhý infarkt. Veselé chvíle nezažil ani se svou sestrou, která se odstěhovala s přítelem do Bolívie a on ji údajně od té doby nikdy neviděl. Pokud by si přeci jen měl vybrat někoho slavného, má jasno.