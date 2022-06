Nadupaný telefon a hromada dárků? Edice Galaxy S22 O2 TV Sport mile překvapí

Elegantní a plná bonusů – taková je limitovaná Samsung Galaxy S22 O2 TV Sport edice, která nadchne nejen všechny fanoušky sportu, ale i kvalitních smartphonů. Vlajkovou loď Samsungu doplňuje například i O2 TV Sport Plus na rok zdarma! A mnohem víc.

Sport a telefon? Kombinace, která funguje. To jasně dokázaly společnosti Samsung a O2, když spojily své síly a vytvořily unikátní sérii, která se prodává v omezeném a symbolickém počtu 222 kusů. „Chtěli jsme vytvořit jedinečnou edici, která posune radost z nákupu telefonu o úroveň výš. Do jednoho balíku jsme spojili to nejzajímavější, co nabízíme,“ řekl k limitce Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení.

A co všechno v ní najdete? Moderně vypadají box je plný příjemných překvapení, která zkrátka potěší. Největším lákadlem je O2 TV Sport Plus na celý rok zdarma, díky čemuž nepropásnete žádné utkání. O2 TV Sport Plus v sobě zahrnuje osm prémiových kanálů v HD kvalitě – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Premier Sport 1, Premier Sport 2, ČT Sport, Nova Sport 3 a Nova Sport 4.

Už to samo o sobě je lákavá nabídka. Především proto, že celá Samsung S22 O2 TV Sport edice stojí stejně jako telefon samotný – tedy 21 989 korun. Prémiové sportovní kanály jsou však jen začátek. Následuje další dárek – 100GB SIM karta, kterou můžete vložit například do tabletu a surfovat na online vlně nezávisle na Wi-Fi. Aby bylo zprovoznění telefonu co nejpohodlnější, přibalil do boxu operátor O2 rovnou i nabíječku a transparentní kryt.

Největším lákadlem je balíček O2 TV Sport Plus na rok zdarma a 100GB SIM karta

FOTO: Společnost O2

Výbava, která potěší sportovní fandy

Sportovní edice nenese tento název pro nic za nic. Poprvé praví fanoušci zajásali u prémiových kanálů zdarma, v edici na ně ale čekají i další hmotné dárky spojené se sportem. Ať už jste příznivcem fotbalu, hokeje, basketu nebo třeba florbalu, neobejdete se bez kvalitní lahve.

I ta čeká na svého majitele v Samsung Galaxy S22 O2 TV Sport edici. A to hned vedle dresu, který udělá z každého běžného cvičení nebo gaučového fandění prvotřídní sportovní zážitek. Pomyslnou třešničkou na dortu je stylová klíčenka ve tvaru samotného telefonu, která na sobě nese unikátní výrobní číslo.

Všechny sportovce potěší lahev i dres z kvalitního materiálu

FOTO: Společnost O2

Vlajková loď připlouvá

Samozřejmě v limitované edici nechybí ani nadupaný černý Samsung Galaxy S22 128GB. Prémiový smartphone snad ani není třeba představovat. Telefon je vybavený třemi zadními kamerami zaručujícími kvalitní videa i fotografie, které zachytí i drobný detail a barvy na nich působí přirozeně. Má i 3x optický zoom a ultraširoký snímač. Baterie vydrží celý den a osmijádrový procesor zaručuje skvělý výkon telefonu.

Více o speciální limitované edici Samsung Galaxy S22 O2 TV Sport najdete na stránkách o2.cz.