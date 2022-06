Vladimír Mišík (75) podstoupil náhlou operaci. Selhalo mu srdce

Vladimír Mišík Herminapress

Obrovský strach o tatínka měl pochopitelně i jeho syn Adam Mišík (25). „Tatínek je po operaci srdce, jeho stav opravdu nebyl dobrý. Už má za sebou operaci a rehabilitaci,“ řekl Super.cz Mišík.

Ten si viditelně oddechl, že operace dopadla dobře „Jsme rádi, že ho už máme doma, je v pořádku. Samozřejmě se musí šetřit a dodržovat dietu,“ dodal Mišík, který je čerstvě zamilovaný do dcery Ivy Kubelkové Natálie Jiráskové (17), jež mu je určitě velkou oporou.

Vladimír Mišík už loni oznámil, že ze zdravotních důvodů končí s koncertováním. Klidnější režim mu doporučili i lékaři.

„Bylo to složité rozhodování po padesáti letech na scéně. Na jednu stranu se mi ulevilo. Člověku není dobře, pak se přemáhá a není si jistý. Začal jsem si představovat, jaké by to bylo, kdybych ještě pořád pokračoval, už by to nebylo důstojné. Musel jsem se rozhodnout,“ vysvětloval Super.cz zpěvák. ■