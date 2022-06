Pro roli superhrdinky nabrala nejvíc v životě: A takhle sexy byla Natalie Portman na premiéře

Natalie Portman Profimedia.cz

Pro snímek, v němž se tentokrát proměnila do role superhrdinky, musela přibírat. Tvůrci po ní chtěli, aby měla co největší svaly a působila tak větším dojmem.

Ve filmu opravdu vypadá jako vazounka, ale na premiéře už byla herečka zase štíhlounká, jak je u ní zvykem.

„Kvůli Černé labuti po mně chtěli, abych byla co nejhubenější. Teď mě pro změnu požádali, abych co nejvíc nabrala. Byla to skvělá výzva,“ zavzpomínala pro Variety na snímek z roku 2010, který jí nakonec vynesl Oscara.

Tehdy shodila 9 kilo ze své obvyklé váhy 53 kg. Nyní naopak pila proteinové drinky a zvedala těžké váhy. Takhle trénovala 10 měsíců a vyplatilo se.

„Nabušenější jsem rozhodně nikdy nebyla. Uvědomila jsem si, jak musí být super chodit po světě s takovými svaly," pochvalovala si.

Thor: Láska jako hrom vstupuje do českých kin 7. července. Ke zhlédnutí bude také na Disney+. Jak to Natalie na premiéře slušelo, se pokochejte v naší galerii. ■