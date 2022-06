Nevěnuje se pouze plastikám: Česká Barbie se po 8 letech vrací na scénu jako zpěvačka, tohle je její nový klip

Gabriel Jiráčková

Hudbě se věnuje dlouhodobě, na pár let ji však postavila na druhou kolej. Gabriel Jiráčková (22) se začala naplno věnovat úpravám svého zevnějšku a stala se tak "Českou Barbie". Nyní se chce blondýnka se silikonovými vnady velikosti 10 pustit naplno do svého dávného snu.

„Zhudebnila a nazpívala jsem modlitbu své kamarádky z Kyjeva, kterou mi poslala v tu noc, co začalo bombardování. Píseň “Where the sun has gone” se tak stala mou neoficiálně oficiální první autorskou písní a mým návratem na hudební scénu po 8 letech,“ svěřila se Super.cz Česká Barbie, která by ráda v hudební branži prorazila pod jiným jménem.

„Společně s klipem, který můžete vidět na mém novém YouTube kanálu “Lolo Pink”, což je mé nové umělecké jméno pro “Zpívající Barbie”, spouštím i merch s krásnou mikinou a tričkem, z jejichž prodeje výtěžek věnuji nadačnímu fondu Děti Ukrajiny, který se stará o výuku ukrajinských dětí v době války,“ řekla blondýnka, která chystá další novinku v podobně nového videoklipu, který bude natáčet v Dubaji.

Vedle práce na nových hudebních projektech se letos objeví i na karlovarském filmovém festivalu.

„Festival stejně jako český fashion week si prostě nikdy ujít nenechám, i kdybych měla přiletět třeba z druhého konce světa! “Karlovarská Princezna”, jak mi tu už pár let někteří místní lidé přezdívají, přeci nemůže ve Varech chybět. Tato má přezdívka vznikla, když jsem před čtyřmi lety v růžovém kočáře přijela před hotel Pupp a způsobila mírné pozdvižení pořadatelů, kteří si chvíli nebyli jistí, co za neohlášenou herečku jim to tam přijelo a jak mě mají uvítat,“ svěřila se Česká Barbie, která hodlá strávit na festivalu tři dny.

„Stejně jako před čtyřmi lety si nenechám ujít přehlídku mé dvorní návrhářky a skvělé kamarádky Debbie Brown na střeše hotelu Thermal a letos také poprvé party Czech Fashion Week Lounge v hotelu Imperial,“ dodala silikonová kráska. ■