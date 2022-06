Poprvé po ní chtěli, aby kvůli roli přibrala: Takhle nabušená jsem nikdy nebyla, přiznává Natalie Portman. A má pravdu

Natalie Portman jako Jane ve filmu Thor: Láska jako hrom Foto: The Walt Disney Studios/Marvel Studios

Natalie Portman (41) si v pokračování oblíbené marvelovky s názvem Thor: Láska jako hrom střihne tentokrát roli superhrdinky. Příprava na natáčení měla velký vliv na její osobní život, a to co se týče soukromí, tak i cvičebního režimu. Herečka totiž musela nabrat a bylo to poprvé, co ji o to filmoví tvůrci požádali.

V roce 2010 kvůli roli v Černé labuti, která jí nakonec vynesla Oscara a další ocenění, už tak štíhlounká herečka slavně hubla. Shodila 9 kilo a v kostýmu baletky jí byla vidět žebra. Někteří se dokonce strachovali o její zdraví. Se svými 160 cm má běžně 53 kg. O 9 kilo méně tedy bylo opravdu na pováženou.

„Tehdy po mně chtěli, abych byla co nejhubenější. Teď mě pro změnu požádali, abych co nejvíc nabrala. Byla to skvělá výzva,“ přiznala pro Variety Portman, která i nyní musela dřít ve fitku a přizpůsobit stravu.

Jenomže zatímco před lety hubla, teď pila proteinové drinky a nabírala svaly. V posilovně makala 10 měsíců.

„Nabušenější jsem rozhodně nikdy nebyla. Uvědomila jsem si, jak musí být super chodit po světě s takovými svaly," pochvalovala si.

A s rolí superhrdinky to vyhrála i u svých dětí, desetiletého Alepha a pětileté Amalie. „Vlastně jsem jenom chtěla udělat dojem na děti. Byly nadšené, že mohly navštěvovat plac a vidět mě v kostýmu. Málokdy po vás děti chtějí, abyste už vypadli do práce. Většinou to bývá naopak,“ popsala.

Thor: Láska jako hrom vstupuje do českých kin 7. července. Ke zhlédnutí bude také na Disney+. ■