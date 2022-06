Odhalila dekolt i soukromí: Hvězda premiéry, která se rozvedla půl roku po svatbě, ukázala nového přítele

Vanda Chaloupková Super.cz

Měla dvojnásobný důvod hodit se do gala. Herečku Vandu Chaloupkovou (31) konečně uvidíme ve velké filmové roli, a navíc se ve společnosti poprvé pochlubila i novým přítelem Honzou. Jak Super.cz informoval, její manželství s partnerem Oskarem ztroskotalo půl roku po svatbě.

V romantické komedii Prezidentka, která měla slavnostní premiéru v kině Lucerna, ji uvidíme v roli osobní strážkyně. Ovšem nebylo to zadarmo. "Když mi režisér Rudolf Havlík volal, jen tak mimochodem zmínil, že musím trénovat box. Věnovala jsem se tomu skoro tři čtvrtě roku," řekla Super.cz.

Sport, při kterém se pořádně vybila, jí přišel vhod i v náročném životním období, když se rozváděla. "Bylo to dobré na výdej nějaké energie, kterou v sobě nechcete držet, vyřvat se, zakopat si. Myslím, že mi to psychicky prospívalo," svěřila.

Teď už je Vanda opět šťastná po boku nového partnera, s nímž si užila i cestování po vysněných místech ve Spojených státech. Když jsme se ovšem zeptali, co její Honza dělá, byl to pro ni trochu oříšek. "Dělá marketing, PR, má digitální agenturu, dělá kryptoměny. Má několik firem, je kreativní. A hlavně věřím, že to je láska," uzavřela. ■