Slovenská topmodelka, která randila s Leošem Marešem i exmanželem Madonny, je už rok a půl šťastná s krajanem

Michaela Kociánová Super.cz

"S Jakubem tvoříme pár už rok a půl a jsme spokojení. Myslela jsem, že mě tady nic tak neudrží, ale tím, že byla korona, vyplynulo to a teď odlétám ze Slovenska. Je to změna, ale je to fajn. Tedy rozmýšleli jsme se nad tím, že bychom se přestěhovali do Prahy. Ještě uvidíme, jak nám to práce dovolí," krčila rameny.

Každopádně výběrem partnera potěšila svoje rodiče. Jednak tím, že je víc doma, a pak také tím, že se s ním dorozumí rodným jazykem. "Zatím jsme doma a v Trenčíně. Rodiče jsou rádi, že si s ním mohou dát kávu a popovídat si," smála se Míša, která byla hostem vyhlášení českého kola modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, jejíž je ambasadorkou.

Nyní už se modeling vrátil do starých předpandemických dob, takže by se Míša opět ráda víc rozcestovala. "Příští týden mám odletět do Ameriky, ale ještě pořád nemám pas a pracovní vízum, protože jsou nějaké nové systémy, které na ambasádách fungují. Teprve jsem poslala žádost, tak doufám, že to stihnu, držte mi palce," doufá Kociánová. ■