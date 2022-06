Skvělou rodinnou dovolenou si letos užijete na Dolní Moravě

Dopřejte si dovolenou uprostřed horské přírody, kde na vás čeká zasloužilý odpočinek. Nechte starosti na pár dnů stranou a přijeďte za zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. Wellness hotel Vista nabízí skvělé programy pro rodiny s dětmi.

Wellness hotel Vista splní vaše očekávání

Wellness hotel Vista splní víc, než jste očekávali. Svůj den začnete výbornou snídaní na terase s výhledem na okolní zelenající se pohoří a po výletování si užijte rodinnou pohodu v hotelovém wellness, kde najdete bazény, saunu i páru. Načerpáte zde síly na další dobrodružství a děti se tu vydovádí za každého počasí. Přímo od hotelu vede čtyřsedačková lanovka, ze které můžete pohodlně seskočit téměř pod velkolepou Stezkou v oblacích a nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721. Odtud je možné pokračovat na jednu z mnoha nádherných cykloturistických tras nebo si vypůjčit horskou koloběžku a se zastávkou v panoramatické restauraci či horské chatě si užít sjezd dolů zpět do horského ráje jménem Wellness hotel Vista.

Užijte si výborné ubytování, skvělou gastronomii a hory zážitků. Podrobnosti najdete na www.hotel-dolnimorava.cz

Wellness hotel Vista

Každý den jiná dobrodružství

To, co rodiče i děti v hotelu Vista ocení, jsou propracované animační programy, které jsou připraveny pro všechny věkové kategorie dětí. Den s animátory začíná u samotné snídaně a po celý den probíhají programy, které letos nesou název Kouzelný most času. Po boku Stamíka a Mamutíka se děti budou toulat nejrůznějšími obdobími naší historie. Prázdninový animační program provede děti pravěkem, odhalí kouzlo přítomného okamžiku u maminky v kuchyni, poučí se z moudrosti našich předků, přenesou se s pokusy do dob páry a parních lokomotiv a zavítají také po stopách turistických značek do lesní říše. Zkrátka, odvezete si kufr plný vzpomínek.

Prostorné pokoje si užijete s celou rodinou

FOTO: Wellness hotel Vista

Vydatnou snídani na venkovní terase hotelu si užijete s krásnými výhledy do okolního pohoří

FOTO: Wellness hotel Vista

Pohodlně a vše na jednom místě

Velmi oceňovaná a komfortní je lehce dostupná vzdálenost dětských zábavních parků a atrakcí od hotelu. Na děti čeká oblíbený Mamutíkův vodní a lesní zážitkový park, kde na děti čeká hravá řeka či Mamutí louže, po které se malí objevitelé vypraví na vorech za dobrodružstvím. Svůj den zážitků zakončete jízdou na Mamutí horské dráze po setmění, kdy budete svištět horskou krajinou na tříkilometrové dráze plné zatáček a klopenek. Když ke všem turistickým unikátům Dolní Moravy přičteme desítky kilometrů turistických i cyklistických tras, sedačkovou lanovku, dokonale umístěné horské chaty a restaurace, skvěle zvládnutého elektronického průvodce s výlety po okolí a křišťálově čistý horský vzduch, tak je jasné, že tento kout naší republiky bude opět plný dětského smíchu a spokojených rodin.

Zelený trail pro cyklisty o délce 8 kilometrů si užijí celé rodiny

FOTO: Wellness hotel Vista

Letos se můžete těšit na Mamutíkova noční dobrodružství každý pátek od 1. 7. – 19. 8. v Mamutíkových parcích od 21:00

FOTO: Wellness hotel Vista