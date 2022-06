Česko vyhrálo boj o pořádání nejprestižnější modelingové soutěže: Tohle jsou její národní vítězové

Saša Jány Super.cz

Když jsme dostali pozvání na vyhlášení národního kola modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, byli jsme překvapeni místem konání. Akce totiž proběhla v komorním duchu v jednom z pražských hotelů.

"Španělský sál Pražského hradu, kde tradičně finálový večer probíhal, totiž bude patřit 30. srpna mezinárodnímu finále. Vyhráli jsme v tendru a po 15 letech se bude konat u nás," vysvětlil organizátor a majitel modelingové agentury Saša Jány.

"Bojovali jsme s Katarem, New Yorkem a Barcelonou," upřesnil s tím, že ručičku na vahách zvrátilo jednak prostředí Španělského sálu a také to, že naše dívky zvítězily v mezinárodní soutěži už šestkrát, což je unikát. "Za námi skončily v počtu vítězek Spojené státy a Holandsko, ty se ale účastní o deset let déle, než je těch našich třicet," upřesnil Jány.

A jak se během let změnila kritéria pro vítěze, jimiž se letos stali Julie Krzywoń a Richard Reischig? "Je to více o osobnosti, charismatu, o tom, jak se kdo prezentuje, protože krásných lidí je hodně. Modeling už nehledá dokonalost, klidně můžete mít výrazné uši nebo nos. Hledá inspiraci," uzavřel. ■