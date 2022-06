Dali byste jí také svůj hlas? O nejhezčí zadeček bude zřejmě poprvé soutěžit transgender žena

Thaynna Dantas se může probojovat do finále populární brazilské soutěže. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V roce 2019 jí to sice nevyšlo, ale v letošním ročníku má Thaynna Dantas takovou podporu u veřejnosti, že se s velkou pravděpodobností do nejužšího výběru finalistek prestižní brazilské soutěže Miss BumBum dostane... Na tom by při pohledu na ni nebylo nic zvláštního, Thaynna se ovšem narodila jako muž, a tak rozdělila fanoušky na dva tábory.

Dantas by se tak stala první transgender ženou, která by se o titul miss s nejhezčím zadečkem utkala. Momentálně má tato reprezentantka státu Rio Grande do Notre zhruba pětiprocentní podporu z celkového počtu hlasů, čímž se dostává do první desítky soutěžících. Do velkého finále, které se uskuteční v srpnu, se přitom probojuje hned patnáct krásek.

Brazilku s mírou přes pozadí 115 centimetrů jen na Instagramu aktuálně sleduje 456 tisíc lidí, což by se na součtu hlasů jistě mohlo také podepsat. V soutěži se objevují reprezentantky z celé země a vítězka se může těšit na výhru 50 tisíc brazilských realů, což je v přepočtu přes 226 tisíc korun.

Thaynnu nežene pouze vidina finanční odměny nebo skutečnost, že by jako první transgender účastnice přepsala historii soutěže, ale především chce dokázat, že se trans ženy mohou dostat tam, kam si přejí. ■