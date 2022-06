Radikální změna vzhledu české topmodelky: Krátkovlasou brunetu nepoznáte!

Eva Klímková Super.cz

Kdybychom nevěděli, že se nachází na seznamu hostů, kteří potvrdili účast na vyhlášení vítězů národního kola modelingové soutěže, nepátrali bychom po ní a nemuseli si ji nechat ukázat. Vítězka Schwarzkopf Elite Model Look z roku 2013 a světová topmodelka Eva Klímková totiž radikálně změnila image.

Z dlouhovlasé blondýnky, kterou jsme většinu jejího profesního života znali, se stala brunetka s účesem takřka na kluka. "Byla jsem stejná hodně dlouhou dobu, potřebovala jsem změnu a jsem spokojená. Krátký účes je samozřejmě i mnohem jednodušší na údržbu," řekla Super.cz Klímková.

Po změně účesu pokračuje dál v rozjeté kariéře, i když se prý teď víc věnuje komerčnějšímu typu focení. V našem videu prozradila, jak se jí teď daří v práci i to, co by doporučila začínajícím modelům a modelkám, aby nedělali na začátku stejné chyby jako ona sama. ■